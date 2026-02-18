ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に行われ、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７８・７１点で首位発進となった。第４グループの最初に登場した中井は、冒頭のトリプルアクセルを着氷すると、笑顔がはじける。その後の３回転ルッツ、３回転トーループも見事に成功させた。勢いに乗った１７歳はのびのびと演技を披露し、ノーミスで滑り切った。７