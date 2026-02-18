海外では「iPhone 16e」と「iPad Air」の在庫が、それぞれ新モデルの登場を前に減少していると報じられています。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は、アップルの小売関係者から得た情報として、iPhone 16eの在庫は基本的になく、iPad Airの在庫も品薄状態になっていると述べています。 ガーマン記者は先日、「iPhone 17e」がまもなく発売されると伝えました。これには「A19チップ」、新しいセルラー通信用の「C