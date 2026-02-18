土屋太鳳が、アニメ映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』でゲスト声優を務めることが決定した。【動画】キーワードは「約束」『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』特報数々の映画やドラマで主演を務め、常に作品と役に真摯に向き合いながら挑戦を続けてきた土屋太鳳。瑞々しくも芯の強い演技で多くの観客を魅了してきた彼女が、このたび国民的アニメ『それいけ！アンパンマン』の映画シリーズ最新作