お嫁に来た頃は大人しく、恥ずかしがりやな女性だった息子の嫁。筆者の知人はいろいろと心配したそうですが、数年後にお嫁さんが大変身を遂げました。どんな変化があったのでしょう。 昔は大人しかった嫁 私は成人した息子が一人いる主婦です。男の子を育てるのは大変だとママ友から聞かされていましたが、息子一人だった為かそれほど苦労なく無事に成人しました。穏やかな息子が選んだ結婚相手は、大人しくか弱そうで、あいさつ