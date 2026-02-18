◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマーク。首位発進を決め、今季シニア１年目の１７歳が、笑顔の五輪デビューを果たした。◆中井亜美（なかい・あみ）▽生まれ２００８年４月２７日、新