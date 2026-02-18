【専門家の目｜太田宏介】富山MF亀田歩夢の個人技弾が話題にカターレ富山は2月15日のJ2・J3百年講師リーグWEST-Aグループ第2節でカマタマーレ讃岐と対戦し5-1の快勝を収めた。この試合でチームの5点目を決めたMF亀田歩夢の個人技弾は反響を呼び、元日本代表DF太田宏介氏も「分かっていても止められない」と評している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇19歳逸材が圧巻のゴールを決めた。亀田は劇的J