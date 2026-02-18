歴代オリンピック（五輪）最多ショートトラックメダリストであるイタリアのアリアンナ・フォンタナ（36）が憤慨した。中国選手との衝突が原因だ。フォンタナは16日（日本時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われたショートトラック女子1000メートル決勝で1分28秒745を記録し、クサンドラ・フェルゼブール（1分28秒437、オランダ）、コートニー・サロー（1分28秒523、カナダ）、キム・ギルリ（1分28秒614、韓国）