スイス・ジュネーブでイランと米国の高官級核交渉が行われている中、イランが軍事訓練のためにホルムズ海峡を一定時間閉鎖すると明らかにした。イラン国営放送は17日（現地時間）、イラン革命防衛隊の軍事訓練が進行される間、安全と船舶運航原則を遵守するためにホルムズ海峡の一部を数時間閉鎖すると報じたと、AFP通信などが引用で伝えた。イラン革命防衛隊海軍は16日、原油輸送核心通路のホルムズ海峡で軍事訓練を始めた。この