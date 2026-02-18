2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）で日本の勢いが際立っている。日本は16日（現地時間）までに金メダル4個、銀メダル5個、銅メダル9個を獲得し、メダル順位（金メダル数基準）で10位につけている。メダル計18個は、日本の歴代冬季五輪最多メダルタイ記録だ。直前の2022年北京大会で獲得したメダル18個（金3・銀7・銅8）と並んだ。日本は今後の日程でメダルをあと1個追加すれば、自国の冬季五輪最多メ