韓国女子カーリングが世界ランキング1位のスイスを相手に善戦したが、勝利には届かなかった。世界ランキング3位の韓国は18日（日本時間）、イタリア・コルティナダンペッツォのカーリング・オリンピックスタジアムで行われた2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪カーリング女子ラウンドロビン6戦目でスイスと対戦し、5−7で敗れた。終盤まで4−5と食らいついたが、9エンドで2点を失い、勝機を逃した。これで韓国は今大会4勝