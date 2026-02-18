【ニューデリー＝青木佐知子】インド政府が、米国や中国に後れをとるＡＩ（人工知能）開発で巻き返しを急いでいる。国産ＡＩの開発に必要な機器の導入支援やデータベースの整備などを政府主導で進める。多言語国家のため、ＡＩに学習させる言語データが不足しているといった独自の課題もある。首都ニューデリーでは１６日、ＡＩに関する首脳らの国際会議「ＡＩインパクトサミット」が始まった。同サミットが新興国で開催される