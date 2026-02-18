【キーウ共同】ウクライナ和平を巡るウクライナとロシア、米国の3カ国高官協議は17日、スイス・ジュネーブで初日の日程を終えた。タス通信は関係者の話として「とても緊迫した協議だった」と伝えた。激しい戦闘が続くウクライナ東部ドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）の扱いなどを巡り応酬があったとみられる。18日までの予定。協議ではウクライナが求める「安全の保証」も主要議題となっている。11月の米国の中間選挙