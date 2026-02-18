神戸→紀伊勝浦を直通2026年3月28日（土）から29日（日）にかけて、神戸駅と紀伊勝浦を結ぶ夜行列車が運行されます。【画像】長い！これが神戸と紀伊勝浦を結ぶ「夜行列車」の運行時刻ですこの列車はクラブツーリズムが開催するツアー「WEST EXPRESS『銀河』でいく神戸→紀伊勝浦→新大阪2日間の旅」の団体臨時列車です。「WEST EXPRESS 銀河」は寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」と並び、数少ない寝台を備えた車両で、予約が