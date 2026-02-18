東横インは、「東横INN浜松駅南口」を4月25日に開業する。客室はシングル、ワイドスペースシングル、プレミアムプラスルーム（シングル）、エコノミーダブル、ツイン、ハートフルルーム（シングル、ツイン）の7タイプ284室。館内には先着順有料駐車場を66台分設け、このうち1台分を車いす利用者向けとする。宿泊料金はシングル、ワイドスペースシングル、ハートフルルームが8,100円から、プレミアムプラスルームが9,100円から。宿