UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフファーストレグが17日に行われ、ドルトムントとアタランタが対戦した。リーグフェーズを17位で終えたドルトムントと15位のアタランタによるラウンド16進出を懸けたプレーオフ初戦。交通渋滞の影響で15分遅れでのキックオフとなった一戦だったが、キックオフ直後にゴールが生まれる。3分、敵陣ボックス内でのユリアン・ブラント、マクシミリアン・バイア