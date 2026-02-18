UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフファーストレグが17日に行われ、ベンフィカとレアル・マドリードが対戦した。リーグフェーズを24位で終えたベンフィカと9位のレアル・マドリードによるラウンド16進出を懸けたプレーオフ初戦。今回の対戦相手とのリーグフェーズ最終節での劇的な4−2の勝利によってプレーオフ行きを果たしたジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカはリーグ連勝の勢いに乗