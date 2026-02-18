UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフファーストレグが17日に行われ、モナコとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。リーグフェーズを21位で終えたモナコと11位のPSGによるラウンド16進出を懸けたプレーオフ初戦。負傷の南野拓実が引き続き不在となる中、リーグ・アンでは4戦無敗と復調傾向にあるモナコ。対して昨季ヨーロッパ王者のPSGは直近のレンヌ戦に1−3の大敗を喫し、RCランスに首