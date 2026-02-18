DeNAに加入した馬場皐輔「若い選手が多くてエネルギッシュです」昨季限りで巨人を戦力外になりDeNAに加入した馬場皐輔投手は、育成では唯一の1軍キャンプを過ごしている。入団から6年間所属した阪神を含めて自身3球団目。30歳右腕は「また違った雰囲気なので、新しいなっていう感覚はあります」と新鮮な空気を浴びている。最も驚いたのが「時間にそんなに厳しくない」ことだという。巨人は“ジャイアンツタイム”という言葉も