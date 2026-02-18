映画『ハリー・ポッター』シリーズで主人公ハリー役を演じたダニエル・ラドクリフが、ロン役のルパート・グリント、ハーマイオニー役のエマ・ワトソンと共に、新たなドラマ版について思いを語り合ったことを米に明かした。 ラドクリフ、グリント、ワトソンの3人は、映画『ハリー・ポッター』全8作で親友トリオとして共演。最終作『死の秘宝 PART2』（2011）から約15年を経