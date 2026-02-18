鵜飼が衝撃の場外弾中日の5年目・鵜飼航丞外野手が17日、DeNAとの練習試合（宜野湾）で場外への特大弾を放った。ブレークを予感させる大砲候補の一撃に、「マジで覚醒あるやろこれ」「どこまで飛ばすねん」とファンから声があがった。1点リードの3回無死、2番手・山崎福也投手が投じた真ん中付近のフォークを捉えると打球は左翼席を越え、場外へと消えていった。左翼手も途中で打球を追うのを諦める“打った瞬間弾”に、球場は