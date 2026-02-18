5年前に刊行した前著『土葬の村』で、日本にまだ土葬の風習が残っていることを明らかにしたが、今回、新刊『日本の自然葬』では、なんとこの国に、最古の弔いの風習である風葬が現存していることを突き止めた。昨今、死んだら自然に還りたい、そう願う人が増えている。そして、それは当然の感情だと思う。99％以上、つまりほぼ日本人全員が火葬される現状のほうがおかしいのだ。『日本の自然葬』では、風葬、土葬といった伝統的な