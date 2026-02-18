堀江敏幸さんの『二月のつぎに七月が』は、食堂を舞台に人々の日常を描く長編小説です。おいしそうな料理と聞こえてくる会話。この作品を「声の小説」と呼ぶ佐久間文子さんの書評をお届けします。こんな食堂が近くにあればいいのに人の声を通して記憶が手渡されていく。舞台となるのは、半官半民の青果市場内にある「いちば食堂」。市場の食堂でもあり、「いちば」は食堂の経営者の名前（一場）でもある。食堂には、市場で働く人や