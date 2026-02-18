ひそかに思いを寄せる男性が「失恋した」という噂を耳にしたら、どんな行動に出るのが正解なのでしょうか。いきなり近づいて口説き落とすのは無理だとしても、上手に恋の傷を癒してあげて、自分の存在をアピールしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「チャンス到来!?気になる男性が失恋したときのアプローチ」をご紹介します。【１】「なんか私も泣けてきちゃった」などと同情する「