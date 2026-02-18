ロシアの銀行危機現在ロシアとの戦争を戦っているウクライナが、経済面でも大きな痛みを受けているのは間違いないが、ロシアにも大きな経済的な痛みが発生している。その痛みは恐らく多くの人たちが思っている以上に深刻なものだ。2月に入って2025年の第四四半期（10月から12月）に、モスクワ信用銀行というロシアで7番目に大きな銀行が、90億ルーブル（180億円）の純損失を計上したということが報じられた。モスクワ信用銀行の預