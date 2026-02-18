自民、参政、チームみらいが躍進した先の総選挙では、中道改革連合、れいわ、共産、社民が大敗し、いわゆるリベラル勢力が壊滅的な打撃を受けた。どうしてこのような結果となったのか。そして、日本のリベラルに未来はあるのか。中央大学法学部教授の中北浩爾氏が分析する。【写真】中道改革連合の共同代表を辞任した野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏＊＊＊中道改革連合の大敗には衝撃を受けた。立憲民主党の支持層が溶けたのでは