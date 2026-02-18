福岡県新宮町の交差点で17日、乗用車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイを運転していた21歳の男性会社員が亡くなりました。福岡県新宮町原上の国道3号「原上交差点」で17日午後11時50分ごろ、右折していた乗車と対向車線から直進してきたオートバイが衝突しました。この事故でオートバイを運転して福岡市東区の会社員・樋口聖矢さん（21）が搬送先の病院で死亡が確認されました。警察が事故の