2月2日、953回目を迎えた京都・壬生寺の『節分会』に、ゲストとして招かれ、晴れやかな笑顔を見せた俳優の南果歩さん（62）。【貴重写真】当時2歳の南果歩さん。両親と5人姉妹の家族写真。1984年、小栗康平監督の映画『伽耶子のために』の主役に抜擢され、デビューを果たした南さん。当時通っていた短大の規約『在学中は芸能活動禁止』が改訂されるといった"伝説"から40年余り──ブルーリボン賞助演女優賞を受賞、NHK連続テレ