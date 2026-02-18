「日本列島を強く、豊かに。重い、重い、責任の始まりです」──こう選挙戦のキャッチフレーズを繰り返し、国民からの負託に責任感をにじませた高市早苗首相（64才）。いま彼女の心の内を占めるのは、安心か、それとも孤独か。歴史的な勝利の背景と待ち受ける展望を追った。【前後編の前編】【写真を見る】応援演説で拳を突き上げる高市首相「党一丸となって、歯を食いしばって、国民の皆様とのお約束を実現していく。私はその先頭