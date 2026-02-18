「戦争に参加する気はなかった」近年、台湾で有事をにらんだ民間防衛（全民国防）の準備がすこしずつ進んでいるのはご存じだろうか。昨年9月には、台湾国防部が改訂版の『全民国防手冊』（全民国防ハンドブック）を公表、全戸に無料配布をおこなっている。災害や有事の際の市民の対応や、敵国（＝中国）によるフェイクニュースの流布などへの対策をまとめた内容だ。他にも最近の台湾では、敵国の侵略を受けた際の対処を教える民間