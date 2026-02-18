山形県内に住む10代の少女に対し16歳未満と知りながら性的な映像を送るよう要求した疑いで、長野市の25歳の男が17日、山形警察署に逮捕されました。男は容疑を認めているということです。映像送信要求の疑いで逮捕されたのは、長野市の自称・契約社員、田岡享真容疑者（25）です。山形警察署によりますと、田岡容疑者はSNSで知り合った山形県内に住む10代の少女が16歳未満と知りながら、おととし11月29日から去年7月4日までの間に