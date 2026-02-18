選択的夫婦別姓が認められないのはほぼ日本だけ2026年2月8日、ミラノ・コルティノで冬季オリンピックが開催され、高校・大学入試も真っただ中の大雪の日。36年ぶりに真冬に行われた衆議院議員選挙では、自民党が歴史的勝利をおさめた。その直後に朝日新聞の報道で注目されたのが、当選者のうち選択的夫婦別姓の法制化について、衆院選の当選者は反対派が47%を占め、賛成派の30%を上回ったという内容だ。これは朝日新聞社と東京大学