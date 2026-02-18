発売後初のフェイスリフトジャガー・ランドローバー（JLR）は、4年ぶりにフラッグシップモデルの『レンジローバー』を大幅刷新する準備を進めている。今年後半に、レンジローバーの新しいEV仕様と同時期に発表される可能性がある。【画像】ランドローバーの旗艦モデルにまもなくEV仕様が登場！【レンジローバー・エレクトリックを詳しく見る】全37枚5代目となる現行「L460」型レンジローバーは2022年から販売され、ベストセラー