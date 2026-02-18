女子SPの演技を終え、手を振るアデリア・ペトロシャン＝ミラノ（共同）フィギュ女子注目の一人でAINのペトロシャンはSP後半に2連続3回転ジャンプを跳ぶ構成で72.89点の5位。マイケル・ジャクソンの音楽で軽やかに滑り「演技に満足している。観客も温かかった」とはにかんだ。ウクライナ侵攻に伴う制裁で、昨秋の五輪最終予選が4年ぶりの主要国際大会だった。取材エリアには各国メディアが殺到。選手村に入らず、母とアパートを