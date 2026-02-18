◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)フィギュアスケート女子ショートプログラムが行われ坂本花織選手が2位スタートとなりました。五輪3大会連続出場、最終組の全体27番目に登場した坂本選手は冒頭のトリプルルッツを成功、さらにダブルアクセル、続くトリプルフリップ+トリプルトウループのコンビネーションもきれいに着氷させます。その後も美しい