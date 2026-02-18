毎年「警察年頭視閲式」を楽しみにしているという、ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa）さん。今年度も1月13日に千葉県、幕張メッセにて開催された「令和8年度 千葉県警察年頭視閲式」を観覧。【写真】「誰か倒れた！」異変を知らせる警察犬「人間の式典に興味ないワンちゃんたちが見れたので満足です」と、式典中に警察犬たちがリラックスしている様子をX（旧Twitter）に投稿。普段はハンドラー（犬の指導手）さんたちと共