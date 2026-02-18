2月8日投開票の衆院選で大敗した新党「中道改革連合」が執行部を刷新し、再スタートを切った。新代表に選出された小川淳也氏は、代表代行に公明党出身の山本香苗氏、政調会長に岡本三成氏を起用する一方、幹事長に立憲民主党出身の階猛氏、国会対策委員長に重徳和彦氏を据えるなど党内融和に躍起だ。だが、早くも落選者からは離党する意向が相次いで示されている。「地方組織や参院議員の合流がなされなければ、早晩行き詰ま