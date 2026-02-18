作家の故・石牟礼道子（いしむれ みちこ）は、福島原発事故の複合汚染に接して、日本を「毒死列島」と呼んだ。自身の生涯を費やした水俣の過酷な闘争と重ね、この国はまだ懲りずに同じ過ちを繰り返すのかと。「昔チッソ、今東京電力」といわれ、国策を後ろ盾とする巨大企業がまき散らした毒は、多くの人々の郷土と健康を奪った。 【写真】福島県・飯舘村の入口 そして今もその毒は消えず、命を脅かし続けている。石牟礼と交流の