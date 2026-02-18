あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座「完璧にしなきゃ」と自分を追い込む必要はありません。「できる範囲で頑張ろう」という気持ちで取り組んでみてください。そうすることで、心に余裕が生まれ、自然とあなたの能力が最大限に発揮され、評価が高まっていくでしょう。★第2位……蠍座相手のことを思う気持