お笑いタレントの光浦靖子が１３日、自身のインスタグラムを更新。得意の羊毛フェルトで自作した、変わり種のだるまを公開した。「だるまを作って、ヒゲが難しいなあ、ヒゲ、ヒゲ？ヒゲと言えば、でダリマもできました。」と投稿した光浦は、写真をアップ。スペインの画家サルバドール・ダリの、特徴的なヒゲと見開いた目が再現された、オリジナルのだるまを披露した。だるまの側面には、ダリが作品のモチーフとして好んだ