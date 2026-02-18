お笑いタレントの宮川大輔が１５日、自身のインスタグラムを更新。超豪華メンバーでゴルフを楽しんだことを明かした。宮川は「ゴルフ行って来たわ。ただただ面白かったわ。」と投稿。日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」で共演し親交のあるタレント・手越祐也、元サッカー日本代表の内田篤人氏、女子ゴルフの青木瀬令奈と、笑顔で写ったプライベートショットを公開した。この投稿にファンからは「イッテＱメンバー見る