お笑いタレント・西川きよし（７９）と、妻・西川ヘレン（７９）のスタッフのインスタグラムが１６日更新され、仲むつまじい手つなぎショットを公開した。同アカウントは本人たちの言葉を投稿する形で、「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました。」と報告。「久しぶりに梅田を歩きましたがすっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで知らない街に迷い込んだ気分がしました。」とつづり、手