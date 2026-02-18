ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。昼食の“余り物”を活かし無理なく用意したという夕食を披露した。【写真】「野菜たくさんで美味しそう」加藤綾菜が披露した“余り物”を活かした夕食綾菜は「今日は一日中眠い。朝早く洗濯物など家事をしていや眠い。花粉症だからか？」と、体調や日々の家事に奮闘するリアルな心境を告白。「メインのハンバーグは買