俳優の土屋太鳳（３１）がアニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（６月２６日公開）で声優を務めることが１７日、分かった。憧れのアンパンマンファミリー入りに「本当に『噓でしょ？』という感じでした」と歓喜。大切な約束を守るために旅をするレッサーパンダの冒険家パンタン役に「これからパンタンと出会う子どもたちの心の相棒になってくれたらなと思います」と期待を込めた。アンパンマン役