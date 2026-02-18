【トップの勘違い1 回転と側屈】右ワキ腹を伸ばさないから頭が右にズレる トップでは左ワキ腹が縮むのが正解 軸をズラさないためには、テークバックからトップで胸骨と頭をボールより右にいき過ぎないようにする必要がありますが、ほとんどのゴルファーは頭が右に動いてしまいます。こうなるのは、体を単に水平に回しているからです。 一方、プロの頭が右に動かないのは、トップで右ワキ腹が伸びているか