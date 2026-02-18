35.5パーセント。これは、16日に発表された福岡県における後部座席のシートベルト着用率です。全国平均を大きく下回りました。後部座席のシートベルトを着用しないと、どのような危険があるのでしょうか。 予期せぬ交通事故の衝撃から体を守るシートベルト。道路交通法では、一般道・高速道路を問わず「すべての同乗者」に着用が義務づけられています。ところが。■タクシー運転手「安全のため