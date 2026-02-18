ドル円、イラン情勢が混沌とする中、上に往って来いの展開＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、イラン情勢が混沌とする中、ドル円は上に往って来いの展開となった。イラン情勢の緊迫化で序盤はドル高が強まり、ドル円も１５３円台後半まで一時上昇。しかし、米国とイランの２回目の協議が本日ジュネーブで行われたが、米当局者はこの協議で進展があったとし、イランの交渉団は２週間以内に新たな提案を用意して協議の