◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位発進した。１７歳で表彰台なら、浅田真央さんの１９歳を２歳下回り日本女子史上最年少となる。今季で