長野五輪で借りてたぶんは返しました！いやー、とんだ調子乗りになってしまいました。ミラノ・コルティナ五輪日本勢全体のなかでも金最有力種目のひとつに位置付けていた、スキージャンプ男子スーパーチームはまさかの6位となりました。金どころか銀も銅もなく4位でもなく惜しくも何ともないこの結果には「何らかのギャンブルとかで賭けてなくてよかったー」と思いましたよね。逆に、当てればこの金銀銅3連単はそこそこ高かったか