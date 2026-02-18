◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の千葉百音（もね、木下グループ）は７４・００点の４位だった。２０２３―２４年シーズンにシニアデビューした２０歳は、２４年の四大陸選手権で優勝。翌シーズンにＧＰファイナルに進出すると、銀メダルを獲得