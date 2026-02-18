◇2026年世界卓球選手権ロンドン大会(団体戦)日本代表国内選考会〈2月16日〜17日、大阪・タケダハムはびきのコロセアム〉2026年世界卓球選手権ロンドン大会へ向けた日本代表国内選考会決勝が17に日に行われ、男子は宇田幸矢選手が優勝しました。世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）の日本代表1枠を決める今大会。日本卓球協会が発表している日本代表選手選考基準では、1月の全日本卓球選手権を制している松島輝空選手がすでに世